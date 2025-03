Depressão Martinho. Quase seis mil ocorrências e 15 pessoas desalojadas

Além dos desalojados, há registo de um maquinista da CP ferido , quando o comboio que dirigia na LInha de Cascais chocou contra uma árvore caída na linha. O incidente obrigou ao condicionamento da circulação. Pelas 15h00, a circulação ferroviária na Linha de Cascais ainda estava condicionada, fazendo-se apenas entre o Cais do Sodré e Algés, uma ligação retomada por volta das 13h00, indica fonte da CP à Renascença . Já na Linha do Norte, a circulação está condicionada entre Bobadela e Alverca, das quatro vias existentes, apenas duas estão a fazer a ligação.

"Não posso falar de recordes [...], mas posso dizer que é uma situação que ultrapassa a média de ocorrências para um fenómeno deste tipo", assinalou o adjunto de operações na sede da ANEPC, no concelho de Oeiras (distrito de Lisboa).

O registo diz respeito ao período entre as 00h00 de quarta-feira e as 11h00 de quinta-feira, com destaque para a queda de árvores , tendo-se verificado ainda algumas inundações.

O mau tempo registado à passagem da depressão Martinho pelo continente português deu origem a 5.800 ocorrências e 15 desalojados , de acordo com o mais recente balanço da Proteção Civil , que reconhece tratar-se de um número "acima da média".

A maior incidência de ocorrências registou-se na área da Grande Lisboa, com 35%. A zona de Monsanto foi uma das mais afetadas.

Depois, segue-se Setúbal, com 10%, e depois Porto e Coimbra, ambas acima das 300 ocorrências, especificou Alexandre Penha. No Alentejo também há registo de danos. e também há destruição de bens no Estádio do Rio Ave e no Estádio de Oliveira do Hospital.

O cenário de chuva e vento forte vai manter-se nos próximos dias, pelo menos até sábado, realçou, admitindo que possa haver "algum desagravamento", mas não descartando "fenómenos de vento extremo", especialmente no litoral e nas zonas Centro e Sul do país.

"A agitação marítima vai manter-se permanente", assinalou, apelando à população para que tenha cuidado e se afaste do mar. .

O aumento do caudal dos rios e das bacias hidrográficas -- sobretudo as do Tejo, Mondego e Guadiana -- poderá resultar em inundações e cheias, acrescentou, prevendo ainda a queda de neve abaixo da área mais habitual da serra da Estrela.

A Proteção Civil pede à população para que evite deslocações e "riscos desnecessários", reforce a fixação de objetos soltos e limpe os sistemas de drenagem da água.