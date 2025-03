Depressão Martinho: Seis feridos e mais de 630 ocorrências em Lisboa

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, dá conta de seis feridos na sequência da depressão Martinho que provocou pelo menos 638 ocorrências até às 10h00.

De acordo com o autarca, os feridos são “um agente da Polícia Municipal, um da PSP, dois bombeiros e dois munícipes”.

O autarca adianta, ainda, que neste momento há cerca de duas dezenas de estradas com constrangimentos ao trânsito.

“São 22 que estão constrangidas, não estão totalmente intransitáveis”, refere.

No final da reunião com a Proteção Civil Municipal, Carlos Moedas disse aos jornalistas que a última noite foi “difícil para a cidade, com um vento de uma violência que não se via há muito tempo”.