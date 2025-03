Depressão Martinho. Tempestade provocou mais de quatro mil ocorrências entre a meia-noite e as 7h00

Mais de 4.000 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 00h00 e as 7h00, a maioria quedas de árvores e estruturas. A região de Lisboa e Vale do Tejo tem sido a mais fustigada pelo mau tempo.

À Renascença, o comandante José Miranda da proteção civil fala em mais de 4 mil ocorrências desde a meia-noite, a maioria são quedas de arvores, sem causar feridos.

“Temos aqui um registo acumulado desde as 0h00 do dia 19 até às 7h00 do dia 20 de 4.214 ocorrências, das quais 2.314 quedas de árvores, 1.169 quedas de estruturas”, adianta.

Segundo José Miranda, as regiões mais afetadas foram “a Sub-Região da Grande de Lisboa, seguida da Península de Setúbal e a sub-região do Oeste por motivos de queda de árvores sobre uma cantenária na linha ferroviária na linha de Cascais”.

A circulação mantém-se interdita na zona de Paço de Arcos.

Na Lourinhã há o registo de 13 pessoas realojadas devido a danos no telhado de uma habitação.

“Houve uma ocorrência de danos num telhado de habitação em Miragaia, concelho da Lourinhã, em que originou 13 desalojados, dos quais já foram totalmente realojados, 10 numa pousada de juventude e três em casas de familiares”, indica José Miranda

De acordo com a ANEPC, a Ponte 25 de Abril e a Ponte Vasco da Gama estão com velocidades limitadas.

Tempestade provocou 994 ocorrências até à meia-noite

A Proteção Civil registou 994 ocorrências relacionadas com o mau tempo até às 00h00 desta quinta-feira em Portugal continental, destacando-se as quedas de árvores e de estruturas maioritariamente a região da Grande Lisboa.

Fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) explicou à agência Lusa que as áreas mais afetadas foram a região da Grande Lisboa, onde se registaram 294 ocorrências, seguida das regiões de Leiria e Coimbra, que somaram 104 ocorrências cada. A zona oeste do país também é uma das mais afetadas, com um total de 102 ocorrências, afetando sobretudo os concelhos de Torres Vedras, Sobral de Monte Agraço, Cadaval e Lourinhã.

Segundo a mesma fonte, do total de ocorrências, mais de metade (55%) correspondem a quedas de árvore, 544, registando-se também 354 quedas de estruturas e 68 intervenções de limpeza de vias.

A estrutura da cobertura do Estádio de Santo António, da Associação Desportiva Nogueirense (ADN), em Nogueira do Cravo, no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, foi derrubada na quarta-feira à noite, devido ao vento forte.

Fonte da Proteção Civil referiu à Lusa que o incidente não causou feridos, mas a estrutura atingiu viaturas que estavam nas imediações.

Na quarta-feira à tarde, uma pessoa ficou ferida com gravidade depois de ter sido atingida por uma árvore no concelho de Sintra, distrito de Lisboa.

Os distritos de Braga, Viana do Castelo e Porto estão sob alerta laranja até às 9h00, enquanto o aviso para Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Viseu, Guarda, Leiria, Lisboa, Santarém, Setúbal e Vila Real. Em Beja e Faro o aviso é até às 3h00, referiu o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em comunicado.

O alerta laranja devido à chuva forte está em vigor até às 3h00 em Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria e Beja.

Também está em vigor, até às 9h00, alerta laranja devido à agitação marítima, nos distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Leiria, Viana do Castelo e Porto. Em Beja, Lisboa, Setúbal e Faro o alerta vigora até às 3h00.