Governo promete “versão beta” do AMÁLIA no final do mês

A primeira versão (beta) do AMÁLIA, o primeiro Modelo de Linguagem em Grande Escala (LLM) de língua portuguesa, estará pronta no final do mês de março, anunciou em comunicado o Governo esta quinta-feira.

O LLM terá “capacidade para receber e interpretar instruções em formato de texto e responder com base no conhecimento adquirido, não possuindo ainda conhecimento especializado”.

A versão beta será disponibilizada apenas aos investigadores dos centros de investigação que fazem parte do consórcio.

O projeto de desenvolvimento do AMÁLIA é uma iniciativa do Governo, liderada conjuntamente pela Ministra da Juventude e Modernização e pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação.

A iniciativa em causa conta com um investimento de 5,5 milhões de euros, financiados pelo PRR e tem a duração de 18 meses, ao longo dos quais serão lançadas 3 versões do AMÁLIA.

Segundo o calendário do Governo, a versão base do LLM deverá ser disponibilizada no terceiro trimestre do ano. Já a versão multimodal só deverá chegar no segundo trimestre de 2026.