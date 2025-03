Homem morre atacado por cães em Santa Maria da Feira

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta quinta-feira, após alegadamente ter sido atacado por cães errantes, em Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira, revelou à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Lourosa, Pedro Borges.

O alerta foi dado pelas 17h08 por um cliente do estabelecimento de materiais de construção onde encontrou o corpo, rodeado pelos cães, depois do alegado ataque, descreveu o responsável dos bombeiros do distrito de Aveiro.

A vítima é o proprietário do estabelecimento que, segundo Pedro Borges, não está vedado, daí a presença dos cães no local.

Ainda segundo o responsável dos bombeiros, a vítima terá sido atacada por quatro cães.

A GNR tomou conta da ocorrência.

Pelas 18h55 aguardavam ainda a chegada da autoridade de saúde para ser decretado o óbito, após o que o corpo será transportado para o Hospital de Santa Maria da Feira para ser autopsiado.