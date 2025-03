Incêndios ameaçam casas em Arcos de Valdevez

Vários incêndios estão esta quarta-feira à noite a ameaçar casas em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.

A informação foi confirmada à Renascença pelo comandante Filipe Guimarães, dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.

Duas freguesias "viveram situações aflitivas esta noite", disse a mesma fonte.

Na freguesia de Soajo, localidade de Paradela, 38 bombeiros e 10 viaturas combatem o fogo. Na freguesia de S. Damião e Sá, estão no terreno 33 bombeiros e 7 viaturas.

De acordo com o site da Proteção Civil, pelas 23h45, havia outro incêndio ativo na freguesia de Sabadim, junto a Cabanas.

Até ao momento, os bombeiros estão a conseguir impedir que as chamas cheguem as perímetros das aldeias e não há evacuações.

O vento forte está a dificultar o combate ao fogo, refere o comandante Filipe Guimarães, que suspeita de mão criminosa.

Os incêndios em Arcos de Valdevez deflagraram num dia em que o país está com avisos de mau tempo devido à passagem da depressão Martinho.

Devido ao vento forte, o distrito de Viana do Castelo está com aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

[notícia atualizada às 00h06]