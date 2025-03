Incêndios controlados em Arcos de Valdevez

O incêndio que lavra desde o final da noite de quarta-feira e que chegou a ameaçar populações em Arcos de Valdevez, está agora mais controlado.

A chuva intensa que cai no distrito de Viana do Castelo está a ajudar no combate às chamas.

À Renascença, o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez, Sérgio Guimarães, diz que a chuva que cai “com alguma consistência vem ajudar em muito os trabalhos”.

“Praticamente vai ficar todo extinto dentro de pouco tempo”, adianta, acrescentando que “neste momento não há qualquer risco”.

“Houve uma altura da noite em que tivemos várias frentes na direção de alguns lugares com população, mas conseguimos colocar os meios por forma a que não existisse qualquer perigo. Ainda temos algumas frentes ativas, mas é menos preocupação porque acaba de começar a chover e isso ajudou”, refere o responsável.

Os três incêndios chegaram a ameaçar casas em Arcos de Valdevez. A informação foi confirmada à Renascença pelo comandante Filipe Guimarães, dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.

O responsável avançou que o vento forte e a ausência de chuva estão a dificultar o combate ás chamas.

Na localidade de Paradela, freguesia de Soajo, 37 bombeiros e 10 viaturas combatiam o fogo às 6h10. Na freguesia de S. Damião e Sá, estavam no terreno, à mesma hora, 40 bombeiros e 11 viaturas.

De acordo com o site da Proteção Civil, também pelas 6h10, havia outro incêndio ativo na freguesia de Sabadim, junto a Cabanas, que contava com 38 homens apoiados por 10 viaturas.

O comandante Filipe Guimarães suspeita de mão criminosa. "Isto é uma situação completamente anormal para esta época do ano. É terrorismo", afirmou o comandante dos bombeiros de Arcos de Valdevez.

Os incêndios deflagraram num dia em que o país está com avisos de mau tempo devido à passagem da depressão Martinho.

Devido ao vento forte, o distrito de Viana do Castelo está com aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

[notícia atualizada às 7h30 de 20 de março de 2025]