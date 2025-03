A linha amarela do Metro de Lisboa está com a circulação interrompida entre Odivelas e Lumiar, esta quinta-feira de tarde. De acordo com a informação que consta no site da Metro de Lisboa, a interrupção deve-se "a causa alheia ao Metro".

"Não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada", é dito.

[Em atualização]