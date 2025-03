Mau tempo: Alentejo regista queda de mais de 160 árvores e oito veículos danificados

O mau tempo provocou nas últimas horas a queda de mais de 160 árvores no Alentejo, tendo uma destas ocorrências provocado danos em seis automóveis em Beja, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil.

De acordo com as mesmas fontes, o distrito de Beja e o Alentejo Litoral foram as regiões mais afetadas, não havendo, no entanto, registo de feridos em toda a região.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que a queda de uma árvore em Beja provocou danos em seis veículos, acrescentando que há registo de um total superior a 60 quedas de árvores na região, menos em Barrancos e Alvito.

A mesma fonte acrescentou que no concelho de Beja, pelo menos até às 9h10, estavam contabilizadas 19 quedas de árvores, sendo este o município mais afetado.