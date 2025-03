Mau Tempo. Treze desalojados em habitação danificada na Lourinhã

Treze pessoas ficaram desalojadas na sequência de danos provocados pelos ventos fortes na habitação em que residem em Miragaia, concelho da Lourinhã.

À Renascença, o comandante José Miranda da proteção civil explica que os ventos fortes provocaram "danos num telhado de habitação em Miragaia", tendo originado "13 desalojados, dos quais já foram totalmente realojados: 10 numa pousada de juventude e três em casas de familiares".

No local, estiveram oito operacionais e cinco veículos dos bombeiros, Câmara Municipal e GNR.

A Proteção Civil vai hoje fazer uma avaliação dos danos na habitação.

Pelas 21h00 de quarta-feira, a queda de várias árvores de grande ao quilómetro 58 da autoestrada A8, no sentido Sul-Norte, provocou um acidente rodoviário, que causou um ferido ligeiro.

A vítima foi assistida no local, sem ter sido transportada ao hospital.

A A8 esteve interrompida ao trânsito entre as 21h00 e as 22h40.

Na ocorrência, estiveram 13 operacionais e seis veículos dos bombeiros, da concessionária Auto-Estradas do Atlântico e da GNR.

O Sub-Comando de Emergência e Proteção Civil do Oeste registou 316 ocorrências desde as 12h00 de quarta-feira, estando a maioria relacionadas com quedas de árvores, de estruturas e de cabos de fornecimento de energia.