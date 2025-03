Montenegro promete "ser rápido e a ir ao terreno" para ajuda às populações afetadas pelo mau tempo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro garante que o Governo será rápido, em articulação com as autarquias, na reposição da normalidade e no levantamento dos estragos para avançar de imediato com a ajuda às populações afetadas pelo mau tempo.

“Tentámos nos dias anteriores, precisamente, tomar todas as medidas preventivas, porque sabíamos que esta madrugada iria ser, de facto, muito problemática, como foi”, começou por referir o primeiro-ministro, esta quinta-feira, em Bruxelas, à entrada do Conselho Europeu.

Montenegro acrescentou que o Governo está a “fazer o levantamento” dos estragos registados, de modo a ajudar à “reposição da normalidade”.

“Estamos, neste momento, a fazer o levantamento e a dar todo o apoio possível para a reposição da situação de normalidade naqueles espaços que foram mais afetados e faremos aquilo que sempre temos feito nestas ocasiões, que é ser rápido e ir ao terreno, em colaboração estreita com as autarquias locais, fazer o levantamento dos estragos e proceder de imediato à ajuda das populações e das entidades afetadas”, completou.

Mais de 4.000 ocorrências relacionadas com o mau tempo foram registadas em Portugal continental entre as 00h00 e as 7h00, a maioria quedas de árvores e estruturas. A região de Lisboa e Vale do Tejo tem sido a mais fustigada pelo mau tempo.