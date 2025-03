Mulher ferida após queda de árvore tem "prognóstico muito reservado"

Uma mulher que ficou na quarta-feira ferida após ter sido atingida por uma árvore na Lagoa Azul, em Sintra, distrito de Lisboa, encontra-se internada com "prognóstico muito reservado", informaram à Lusa fontes da autarquia e dos bombeiros.

Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra explicou que o incidente ocorreu cerca das 14h, tendo os bombeiros ocorrido ao local deparando-se com uma mulher, "com cerca de 30 anos", sob uma árvore.

Segundo a mesma fonte, a mulher foi transportada "em estado muito grave" para o hospital São Francisco Xavier, em Lisboa.

De acordo com fonte da Câmara Municipal de Sintra, a mulher "andava a passear a pé quando caiu uma árvore sobre ela", encontrando-se com "prognóstico muito reservado".

A Proteção Civil tinha dado conta na quarta-feira da existência de um ferido grave.

Portugal continental foi atingido com a passagem da depressão Martinho, com vento forte, chuva e agitação marítima, que provocou um total de 5.800 ocorrências entre as 00:00 de quarta-feira e as 11:00 de hoje, sobretudo queda de árvores, mas também incêndios rurais.

No balanço das ocorrências registadas devido ao mau tempo, a Proteção Civil destacou ainda um total de 48 incêndios rurais na região Norte, especificamente na zona de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, considerando que "não é habitual para esta altura do ano" e que demonstra "o mau uso do fogo", num contexto de ventos muito fortes.

Relativamente ao total de 5.800 ocorrências, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) disse que a maior incidência foi na área da Grande Lisboa (35%), seguindo-se Setúbal, Porto e Coimbra, sobretudo queda de arvores e de objetos e algumas inundações, o que provocou 15 pessoas desalojadas e 13 deslocadas.