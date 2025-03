Quadro de tempestade vai manter-se pelo menos até ao fim de semana

O mau tempo vai manter-se, pelo menos, até ao fim de semana.

Segundo as previsões da meteorologia, o padrão de chuva forte, vento intenso e agitação marítima irá prolongar-se, pelo menos, até domingo, dia em que se prevê um pequeno desagravamento do estado do tempo.

Após afetar as regiões mais ao Sul e ao Centro de Portugal Continental, prevê-se que a depressão Martinho atinja as regiões mais a Norte, condicionando o estado do tempo no fim de semana.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até sexta-feira o acumulado total de precipitação deverá ser entre 70 e 100 milímetros nas regiões Centro e Sul, podendo ser localmente superior no litoral Centro.

A neve pode cair nos pontos mais altos da Serra da Estrela, baixando a cota para os 1.200/1.400 metros na sexta-feira.

A depressão Martinho vai trazer também um aumento da intensidade do vento, que vai soprar de sul/sueste com rajadas que poderão atingir valores da ordem dos 80 a 90 km/h, em especial no litoral, e 110 a 120 km/h nas terras altas.

Está prevista também agitação marítima, esperando-se ondas de sudoeste com 4 a 5 metros a sul do Cabo Carvoeiro e 3 a 4 metros a norte do referido cabo.