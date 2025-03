Villas-Boas: "Não é normal o clube pagar viagens à direção dos Super Dragões"

O presidente do Futebol Clube do Porto, André Villas-Boas, foi ouvido esta quinta-feira no Tribunal de São João Novo, na qualidade de assistente no julgamento da operação Pretoriano.

A sala de audiências foi surpreendida quando a defesa do ex-funcionário dos azuis e brancos, Fernando Saúl, revelou ter na sua posse um vídeo em que, alegadamente, durante uma ação de campanha em Santa Maria da Feira, Villas-Boas teria pedido aos adeptos que entregassem o seu cartão de sócio a não sócios no caso de não conseguirem ir votar ao Estádio do Dragão no dia 27 de janeiro de 2024.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Apesar das eleições do clube não fazerem parte do objeto do processo, ao contrário da procuradora do Ministério Público, as defesas de todos os arguidos aceitaram que este vídeo fosse incluído como meio de prova. Por isso, no prazo de cinco dias - requerido pelo FC Porto - André Villas-Boas terá que regressar à sala de audiências.

Em declarações aos jornalistas, à saída do tribunal, o presidente portista disse que o referido conteúdo é um "não tema".

"A acreditação para as eleições é feita com cartão de cidadão e de sócio", lembrou.

"O dia mais negro”



Villas-Boas reconstituiu ainda os momentos que antecederam a polémica Assembleia Geral de 13 de novembro de 2023, que descreve como o dia “mais negro na história do clube”.