Cerca de mil clientes ainda sem eletricidade devido ao mau tempo

A E-Redes acrescenta ainda ter ativado o seu Plano Operacional de Atuação em Crise, na quarta-feira, devido às previsões de mau tempo, "com todo o dispositivo operacional dedicado ao estado de alerta em vigor, em estreita articulação com a Proteção Civil e demais autoridades".

Perto de mil clientes fornecidos pela E-Redes - Distribuição de Eletricidade estão, pelas 12h30, s em energia devido aos efeitos do mau tempo , revelou a empresa, prevendo a reposição integral do serviço até ao final da tarde desta sexta-feira.

A Proteção Civil contabilizou 8.600 ocorrências em Portugal continental, entre as 00h00 de quarta-feira e as 22h00 de quinta-feira, devido à passagem da depressão, em que a região mais afetada foi a de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo a ANEPC, a tipologia de ocorrências com maior incidência foi a queda de árvores, a totalizar 4.751 ocorrências, seguido de queda de estruturas, 2.251 e limpezas de via com 1.389.

Das 8.600 ocorrências registadas pela Proteção Civil, as áreas mais afetadas foram as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, com 5.250 e a região Centro com um total de 1.722.

A passagem da depressão provocou milhares de ocorrências no continente português, na maioria quedas de árvores e estruturas, sobretudo na madrugada de quinta-feira, quando vigoraram avisos meteorológicos laranja, o segundo nível mais grave.

Já a noite de hoje foi calma, contrastando com as anteriores, com a Proteção Civil a registar apenas 23 ocorrências entre as 00h00 e as 06h00.

[Notícia atualizada às 13h54]