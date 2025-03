Depressão Martinho provocou mais de oito mil ocorrências até às 22h00 de quinta-feira

O mau tempo registado devido à passagem da depressão Martinho pelo continente português provocou 8.600 ocorrências, entre as 00h00 de quarta-feira e as 22:00 de quinta, devido à passagem da depressão Martinho.

Um total de 15 pessoas ficaram desalojadas: 13 na Lourinhã e três na Madeira. Noutro incidente provocado pelo temporal do último dia, 200 pessoas deslocadas no parque de campismo do Pinhal Novo, devido à queda de árvores.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a mais afetada pela tempestade Martinho, com 5.051 ocorrências, 61% do total em todo o território. Segue-se a sub-região da Grande Lisboa, com 3.082 ocorrências, e a região Centro, com 1.610 ocorrências.

Em todo o país foram registadas 4.485 quedas de árvores, 2.098 quedas de estruturas e 1.480 limpezas de via, adianta o comandante Pedro Araújo.

O registo diz respeito ao período entre as 00h00 de quarta-feira e as 11h00 de quinta-feira, com destaque para a queda de árvores, tendo-se verificado ainda algumas inundações.

A depressão Martinho motivou um aviso meteorológico laranja (o segundo nível mais grave, numa escala de três) para vento e chuva durante a noite, em vários distritos. Mantêm-se ativos avisos amarelos para vento, chuva e agitação marítima durante o dia de hoje.

Em conferência de imprensa ao início da tarde, Alexandre Penha, adjunto de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), falou numa situação anormal.

"Não posso falar de recordes [...], mas posso dizer que é uma situação que ultrapassa a média de ocorrências para um fenómeno deste tipo", assinalou o adjunto de operações na sede da ANEPC, no concelho de Oeiras (distrito de Lisboa).