Depressão Martinho. Rajada mais intensa atingiu 169,2 km/hora no Cabo da Roca

A rajada de vento mais intensa nas últimas horas em Portugal registou-se às 01h30 de hoje no Cabo da Roca e atingiu 169,2 quilómetros por hora, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A passagem da depressão Martinho em Portugal continental, com vento, chuva e agitação marítima, provocou um total de 7.809 ocorrências até às 16h00 desta quinta-feira, sobretudo queda de árvores, mas também incêndios rurais.

A informação do IPMA enviada à Lusa refere que entre as 08h00 de quarta-feira e as 08h00 de hoje a sua rede de estações meteorológicas registou rajadas superiores a 70 quilómetros por hora (km/h) em todo o país.