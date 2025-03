​Empresários da ACEGE dizem que eleições antecipadas prejudicam economia

Na semana que ditou a queda do governo, com o chumbo da moção de confiança apresentada pelo executivo da AD no parlamento, a Associação Cristã de Empresários e Gestores questionou os associados sobre o impacto de novas legislativas na economia. A maioria dos inquiridos mostra-se pessimista.

É uma das conclusões do barómetro de fevereiro da Associação Cristã de Empresários e Gestores, uma parceria com a Renascença e Eco.

Quase 70% dos inquiridos acredita que a atual crise política e novas eleições legislativas prejudicam a economia, contra 27% que rejeita efeitos negativos, em linha com o que já defendeu o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento.