Esfaqueamento em Óbidos faz um morto e dois feridos graves

Um homem matou outro com recurso a uma arma branca na madrugada desta sexta-feira numa habitação em Óbidos, no distrito de Leiria, e feriu com gravidade outras duas pessoas, disse fonte da GNR.

Fonte desta força de segurança disse à agência Lusa que o homem, de nacionalidade estrangeira, de 32 anos, entrou cerca das 3h00 na residência da família das vítimas, na localidade da Amoreira, onde se encontravam cinco pessoas, uma delas uma criança.

O suspeito esfaqueou até à morte um homem, de 72 anos, e feriu com gravidade a mulher deste, de 68 anos, e o filho, de 30 anos.

A vítima mais velha acabou por morrer no local, enquanto as outras duas foram transportadas para a urgência de Caldas da Rainha em estado grave.

O alerta foi dado por uma mulher, de 30 anos, que também morava na habitação e que não sofreu quaisquer ferimentos.

A GNR deslocou-se ao local e deteve o suspeito, sem que este oferecesse resistência.

A investigação do crime transitou para a Polícia Judiciária.

No local, estiveram 12 operacionais e seis viaturas, meios dos bombeiros de Óbidos, da GNR, da Polícia Judiciária e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Caldas da Rainha.