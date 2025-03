Fenprof exige concurso de professores lançado ainda por este Governo

No ano passado, os concursos para a colocação de professores foram lançados em abril, data que o ministro da Educação considerou tardia, tendo prometido que para o próximo ano letivo seria "preparado com muito mais antecedência".

"Vamos pedir aos partidos reuniões e promover outras iniciativas para esclarecimento dos professores e para também para conseguirmos que os partidos assumam compromissos . Vamos promover, em princípio, no dia 29 de abril, um debate online para o qual convidaremos os partidos a participar e tentar compromissos que depois, a seguir às eleições, quem for governo, nós possamos ir exigir o cumprimento desses compromissos", refere.

A menos de dois meses das eleições legislativas antecipadas, marcadas para 18 de maio, um dia depois do congresso nacional da Fenprof, a estrutura sindical vai pedir reuniões aos partidos para partilhar as suas prioridades para o próximo executivo.

O secretário-geral da Fenprof exige ainda ao atual Governo que avance com o concurso para professores antes das eleições e defende que sem a valorização da profissão, através da revisão do Estatuto da Carreira Docente, será difícil combater a falta de professores.

As negociações deveriam arrancar em breve, mas ficaram suspensas com a queda do Governo. Mário Nogueira espera que quando o processo for retomado, já com uma nova equipa ministerial, a discussão vise a estrutura da carreira, índices remuneratórios e a transição entre carreiras.

"É urgente que aconteça e rapidamente", apelou Mário Nogueira.

O dirigente sindical sublinhou também a necessidade de concluir a organização do próximo ano letivo, aproveitando para "corrigir os problemas que têm existido com os horários dos professores".

Mário Nogueira não será candidato à liderança da Fenprof



Mário Nogueira que confirmou ainda que, 18 anos depois, vai deixar o cargo.

"Não ia dizer que não, a uma coisa que já é mais que pública. Não tem problema nenhum, é o momento próprio de sair. Também tenho direito ao descanso".

A Fenprof, que esteve reunida esta manhã em Lisboa, elege nova direcção em congresso nos dia 16 e 17 de maio.