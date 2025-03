Maioria dos portugueses considera uma vida sustentável demasiado cara

O impacto das alterações climáticas é uma realidade reconhecida por mais de metade dos portugueses que assumem vontade em adotar estilos de vida mais sustentáveis, mas alegam não ter recursos económicos para tal.

De acordo com estudo da DECO PROteste divulgado esta sexta-feira, cerca de 70% dos inquiridos afirmam estar nessa condição.

“Apesar destas preocupações serem grandes, a verdade é que uma das principais barreiras identificadas pelos consumidores é o custo. Portanto, 70% dos inquiridos consideram que levar uma vida mais sustentável acaba por ter um peso na carteira e ser ligeiramente inatingível face aos recursos que têm no momento”, diz à Renascença Mariana Ludovino, porta-voz da DECO PROteste.

A falta de apoios e subsídios apontada por 54% dos inquiridos agrava esta situação. Por outro lado, apenas 25% considera que o Governo está a fazer o suficiente para apoiar os cidadãos nas alterações climáticas.

Este inquérito realizado em parceria com organizações congéneres a nível europeu, demonstra também que a preocupação dos portugueses com a crise climática é crescente e que muitos afirmam já ter sentido os seus efeitos.

“Nove em cada dez consumidores afirmam que já sentiram os efeitos destas alterações. A verdade é que neste inquérito 55% dizem-se bastante preocupados. Um exemplo disso é que no Algarve a escassez de água é, de facto, um problema identificado e no norte existe, por exemplo, a preocupação com a disponibilidade de alimentos. As alterações climáticas têm impacto na agricultura e, portanto, podem causar constrangimentos”, exemplifica.