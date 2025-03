Martinho acalmou. Madrugada teve 39 ocorrências

“Tivemos uma noite com poucas ocorrências, concretamente com 39 ocorrências em todo o território nacional o que não tem nada a ver com o número registado nos dias anteriores”, diz, acrescentando que “a Região da Grande Lisboa e a Península de Setúbal” são as que continuam a registar um maior número de ocorrências, relacionadas com quedas de árvores e estruturas.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou na última madrugada, entre a meia-noite e as 6h00, cerca de 40 ocorrências, com a passagem da depressão Martinho, que contrasta com a noite anterior, com milhares de ocorrências.

Para esta sexta-feira, há aviso amarelo da meteorologia para praticamente metade do país, devido à chuva e ao vento.

A Proteção Civil contabilizou 8.600 ocorrências em Portugal continental, entre as 00h00 de quarta-feira e as 22h00 de quinta-feira, devido à passagem da depressão, em que a região mais afetada foi a de Lisboa e Vale do Tejo.

Segundo a ANEPC, a tipologia de ocorrências com maior incidência foi a queda de árvores, a totalizar 4.751 ocorrências, seguido de queda de estruturas, 2.251 e limpezas de via com 1.389.

Das 8.600 ocorrências registadas pela Proteção Civil, as áreas mais afetadas foram as regiões de Lisboa e Vale do Tejo, com 5.250 e a região Centro com um total de 1.722.