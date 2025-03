Oito pessoas resgatadas em Cascais depois de veleiro ficar à deriva no Tamariz

Oito pessoas de nacionalidade polaca foram auxiliadas, na manhã desta sexta-feira, pela Estação Salva-vidas de Cascais, depois de o veleiro onde se encontravam ter ficado à deriva junto à praia do Tamariz.

De acordo com uma nota da Autoridade Marítima Nacional, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa emitiu um alerta, cerca das 10h25, a dar conta de uma embarcação à deriva "com grande risco de encalhe".

Foram ativados, de imediato, tripulantes da Estação de Salva-vidas de Cascais e elementos do Comando Local da Polícia Marítima de Cascais que, no local, constataram que as oito pessoas "se encontravam bem fisicamente e apenas uma apresentava ferimentos ligeiros", tendo prescindido de assistência de médica.

A embarcação foi transportada até à Marina de Cascais e o proprietário do veleiro foi notificado para a necessidade de realizar uma inspeção de avaliação de danos e condições de navegabilidade.

A nota informa ainda que o Comando-local da Polícia Marítima de Cascais tomou conta da ocorrência.