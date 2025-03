Pedro Duarte em "fase final de reflexão" sobre candidatura à Câmara do Porto

Pedro Duarte garantiu esta sexta-feira que está na "fase final de reflexão" sobre uma eventual candidatura à Câmara Municipal do Porto, à margem de uma conferência do Jornal Eco com o tema "O futuro da comunicação social".

O atual ministro dos Assuntos Parlamentares prometeu uma decisão para a primavera, que começou esta quinta-feira, mas promete apenas "novidades nos próximos tempos".

"Acredito que depois da tempestade [referindo-se à atual crise política] vem a bonança", atirou o portuense.

O governante reagiu ainda a uma sondagem do Expresso e da SIC em que a Aliança Democrática aparece na frente, mas que regista 39% de indecisos, dizendo apenas que esta mostra que "portugueses sentem que há uma governação que está a transformar o país e que faz sentido que essa governação não seja interrompida".

O governante reforçou que "era inevitável" que o executivo apresentasse uma moção de confiança ao Parlamento, uma vez que a oposição "não conviveu bem com o sucesso do país".

"Não temos maioria no parlamento", rematou.