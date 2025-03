Porto. Circulação na Avenida D. Carlos I cortada devido ao mau tempo

A circulação automóvel e pedonal na Avenida de Dom Carlos I, no Porto, está cortada desde as 19h00 desta sexta-feira devido à agitação marítima forte, anunciou a Câmara Municipal do Porto.

Numa informação publicada na sua página oficial de Internet, a autarquia, liderada pelo independente Rui Moreira, referiu que a circulação será restabelecida assim que as condições do mar o permitam.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Relativamente à agitação marítima, o Porto estará sob avisos amarelo e laranja entre a tarde de sexta e domingo, recordou.

Acrescenta que o período mais crítico está previsto para sábado, com ondas de noroeste entre cinco e sete metros, sendo a altura máxima até 12 metros, o que aumenta o risco de galgamentos costeiros, especialmente nos períodos de preia-mar.

A Proteção Civil Municipal recomenda por isso à população que respeite os perímetros de segurança estabelecidos junto da orla costeira e acesso aos molhes e praias, nomeadamente nas avenidas D. Carlos I, Brasil e Montevideu.

Os serviços municipais pedem à população que evite atividades marítimas, passeios junto ao mar e atravessar zonas inundadas e adote uma condução defensiva.

Evitar estacionar veículos junto da costa e em zonas mais vulneráveis a galgamentos costeiros é outra das recomendações, assim como a especial atenção aos avisos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O IPMA prevê um agravamento das condições atmosféricas com vento, chuva forte e agitação marítima.