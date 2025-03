Seis urgências fechadas no sábado e cinco no domingo

Seis urgências de Ginecologia e Obstetrícia e de Pediatria vão estar encerradas no sábado e cinco no domingo, segundo as escalas dos Serviços de Urgências do Serviço Nacional de Saúde.

No sábado, vão estar fechadas as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Garcia de Orta, em Almada, do Hospital de Vila Franca de Xira, do Hospital de Santo André e do Hospital Distrital de Santarém (Obstetrícia).

De acordo com os dados consultados pela Lusa às 11h00 desta sexta-feira no Portal do SNS, no domingo, reabre a urgência de Obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém, mantendo-se encerradas as urgências das outras três maternidades.

Durante o fim de semana, vão estar encerradas as urgências pediátricas do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e do Hospital de Vila Franca de Xira.

A urgência pediátrica do Hospital Amadora-Sintra vai estar referenciada entre as 00h00 e as 08h00 e entre as 20h00 e a meia-noite, recebendo apenas casos de urgência internos ou referenciados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24.

No total, no sábado, estarão abertas 130 urgências, 32 estarão abertas no âmbito do projeto-piloto que obriga as utentes a ligarem para a Linha SNS 24 antes de se dirigirem ao hospital, duas vão estar referenciadas e seis fechadas.

No domingo, as escalas preveem a abertura de 129 urgências, 32 vão estar abertas no âmbito do projeto-piloto, duas vão estar referenciadas e cinco fechadas.

No portal do Serviço Nacional de Saúde é feito o apelo aos utentes para que contactem a linha SNS 24 (800 24 24 24) antes de se dirigirem às urgências.