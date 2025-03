Um morto em despiste na A41 em Gondomar

Um despiste na autoestrada A41, em Foz do Sousa, no concelho de Gondomar, causou esta sexta-feira um morto, indicou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto, o óbito foi declarado no local e o alerta registado cerca das 08:00.

A vítima seguia no sentido sul/norte, ao quilómetro 40.2, da A41, via que circunda a Área Metropolitana do Porto, ligando Matosinhos (distrito do Porto) a Espinho (distrito de Aveiro).

Não foi possível especificar, junto de várias fontes da Proteção Civil, o sexo e a idade da vítima.

No socorro estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários de Gondomar, o INEM, a concessionária Ascendi, a GNR, bem como uma Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santo António.