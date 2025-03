EN15 cortada em Rio Tinto, Gondomar, após atropelamento

A Estrada Nacional 15 (EN15) está cortada nos dois sentidos, em Rio Tinto, no concelho de Gondomar, devido a um atropelamento, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Área Metropolitana do Porto.

A ocorrência foi registada às 09h23 na Rua Nossa Senhora do Amparo.

Segundo a fonte, a vítima está a ser encaminhada para o Hospital de Santo António, no Porto.

A gravidade e o estado da vítima, que foi atropelada por um ligeiro de passageiros, não foram especificados.

No socorro estiveram envolvidos os Bombeiros Voluntários da Areosa/Rio Tinto, a PSP, bem como uma Ambulância Suporte Imediato de Vida (SIV) de Gondomar.