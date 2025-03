Mau tempo: Portugal continental com mais de 680 ocorrências até às 18h00

Portugal continental registou este sábado, entre as 00h00 e as 18h00, mais de 680 ocorrências associadas à depressão Martinho.

À Renascença, o comandante Elísio Pereira, oficial de operações na Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, dá conta das zonas onde se registaram mais ocorrências.

“Contabilizamos 688 ocorrências. Grande parte delas ocorreu na Grande Lisboa, seguida da Área Metropolitana do Porto, Coimbra, Setúbal e a Região Oeste”.

Em declarações à Lusa, a ANEPC indicou que, por tipologia, a maioria das ocorrências continua a estar associada a queda de árvores, verificando-se também queda de estruturas, movimento de massa (terras, pedras, etc) e limpezas de vias.

Estas ocorrências em Portugal continental mobilizaram 2.350 operacionais agentes de proteção civil, apoiados por 875 veículos.

A esta hora, o rio Ceira, na região de Coimbra, aumentou o caudal ao ponto de estar prestes a galgar as margens. O mesmo se poderá verificar no rio Tejo.

O comandante Elísio Pereira sublinha que “principalmente nas margens do rio Tejo poderá haver um aumento dos caudais, tendo em conta que as descargas em Espanha também se fazem notar nas barragens espanholas e vai aumentar os caudais cá”.

“A situação está a ser monitorizada pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela autoridade, de forma a minorar os impactos que possam ocorrer”, acrescenta.

Doze distritos do continente estiveram hoje sob aviso laranja (o segundo mais grave de uma escala de três) devido à previsão de agitação marítima, vento e queda de neve, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Devido à agitação marítima, os distritos de Faro, Setúbal e Beja estiveram sob aviso laranja até às 18h00 de hoje, enquanto Porto, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Aveiro, Coimbra e Braga mantêm o aviso até às 00h00 de domingo, segundo o IPMA.

O instituto colocou ainda os distritos de Lisboa, Leiria, Aveiro e Coimbra sob aviso laranja devido a ventos fortes até às 6h00 de hoje, e Guarda e Castelo Branco sob aviso laranja, até às 00h00 de domingo, devido à queda de neve acima de 1.200 a 1.400 metros.

[notícia atualizada às 19h30 de 22 de março de 2025]