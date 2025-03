Mau tempo. Portugal continental com perto de 500 ocorrências até às 14h

A Proteção Civil registou 474 ocorrências até às 14h deste sábado, a maioria está relacionadas com quedas de árvores, confirmou à Renascença, Elísio Pereira, Comandante da Autoridade Nacional de Emergencia e Proteção Civil. As ocorrências envolveram 1672 operacionais.

A nível de tipologia foram registadas quedas de árvore (206), queda de estruturas (136), movimento de massa (54), inundações (43) e limpeza de vias (33).

Apesar do elevado número, as ocorrências não são novas, mas as assistências decorrem de situações que já estavam em curso.

Os distritos de Lisboa, Porto e Coimbra foram os mais afetados.