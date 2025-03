Uma mulher e um homem detidos em Angra do Heroísmo por suspeita de homicídio

A Polícia Judiciária (PJ), deteve, em Angra do Heroísmo, uma mulher e um homem, suspeitos do crime de homicídio qualificado, ocorrido em Angra do Heroísmo, a 16 de agosto de 2024.

Em comunicado, PJ esclarece que a detida é a mulher da vítima mortal, um homem de 54 anos.

De acordo com a policía de investigação criminal, o homem faleceu na madrugada de 16 de agosto de 2024, alegadamente por causas naturais, devido a problemas de saúde, mas "informações recebidas posteriormente, em outubro, levantaram suspeitas de crime, o que levou à abertura de uma investigação".

"Após diligências que culminaram com a exumação do corpo e subsequente autópsia médico-legal, confirmou-se que a vítima foi assassinada através de estrangulamento", adiantou.

Perante os "fortes indícios de coautoria" do crime de homicídio qualificado, a PJ deteve a viúva e um homem, seu familiar, que supostamente terá sido "contratado para cometer o crime".

Os detidos foram presentes às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório, tendo ficado sujeitos à medida de coação de prisão preventiva.