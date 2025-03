CP aumenta oferta na Linha de Cascais nas horas de ponta

A CP reajusta, a partir deste domingo, a oferta de comboios nas horas de ponta na Linha de Cascais, com o objetivo de responder a "constrangimentos existentes", passando a cadência de composições para 15 minutos.

Numa nota, a CP -- Comboios de Portugal informou que a cadência de composições na linha que liga Lisboa e Cascais "nas horas de ponta passará a ser de 15 minutos, sendo realizados oito comboios por hora, quatro por sentido".

A empresa justificou que desde a reposição do horário na ligação ferroviária, em dezembro passado, se constatam "dificuldades no cumprimento da expectativa de qualidade do serviço criada junto do cliente" e, nesse sentido, "em articulação com a IP [Infraestruturas de Portugal], reformulou os parâmetros da oferta comercial de modo a atender aos constrangimentos existentes".

A alteração tem "caráter temporário" e "deverá vigorar até ao final do primeiro semestre do ano", com o objetivo de "mitigar o impacto causado pelas obras de modernização da linha", a cargo da IP, e "pelas obras da Linha Circular, no Cais do Sodré, da responsabilidade do Metropolitano de Lisboa".

A solução, considerou a CP, vai "melhorar a pontualidade dos comboios e a confiança do cliente no serviço prestado, já que serão minimizados os atrasos e melhorados os índices de fiabilidade", além de estabilizar as linhas de embarque e desembarque no Cais do Sodré e melhorar a informação ao cliente.

Para a empresa ferroviária, o novo modelo de oferta "possibilita uma melhor gestão operacional dos meios" e "será capaz de acomodar a procura em todas as faixas horárias".