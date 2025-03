Proteção Civil alerta para possíveis cheias do rio Tejo em território português

A Proteção Civil alerta este domingo para o risco de cheias devido às descargas nas barragens espanholas e a precipitação em território português.

Há já estradas municipais e rurais submersas, mas a situação pode piorar nas próximas horas, indica um comunicado emitado ao início da tarde deste domingo.



Azambuja, Benavente, Salvaterra de Magos, Coruche, Golegã, Cartaxo e Santarém podem ser os municípios mais afetados.

"Com os valores previstos de descargas provenientes de Espanha, em conjunto com a Sub-bacia portuguesa, o risco de galgamento das margens do Rio Tejo é elevado, podendo inundar áreas historicamente suscetíveis a inundações. Os solos encontram-se já saturados, o que resultará numa descida lenta da água que, neste momento, afeta as vias rodoviárias", lê-se no aviso.

Uma ponte colapsou depois da subida do nível da água do rio Tejo, em Talavera de la Reina, do município de Toledo, em Espanha.

A estrutura tratava-se de uma construção da época romana na Península Ibérica.