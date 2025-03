Proteção Civil alerta para possíveis cheias do rio Tejo. Saiba que estradas estão cortadas

A Proteção Civil alerta este domingo para o risco de cheias devido às descargas nas barragens espanholas e a precipitação em território português.

Há já estradas municipais e rurais submersas, mas a situação pode piorar nas próximas horas, indica um comunicado emitido ao início da tarde deste domingo.



Azambuja, Benavente, Salvaterra de Magos, Coruche, Golegã, Cartaxo e Santarém podem ser os municípios mais afetados.

"Com os valores previstos de descargas provenientes de Espanha, em conjunto com a Sub-bacia portuguesa, o risco de galgamento das margens do Rio Tejo é elevado, podendo inundar áreas historicamente suscetíveis a inundações. Os solos encontram-se já saturados, o que resultará numa descida lenta da água que, neste momento, afeta as vias rodoviárias", lê-se no aviso.

Vias de comunicação afetadas

Município da Azambuja

− Estrada do Campo de Alqueidão

Município de Benavente

− EM1456 – Estrada do Campo

Município de Salvaterra de Magos

− Rua Pinhal da Casa, Muge

− Rua dos Veríssimos, Marinhais

− Rua da Falagueira, Marinhais

− Estrada do Paul Marinhais – Foros de Salvaterra

− Entre cruzamento EM 581 – Rua dos Casais e Rua do Custódio Russo

− Rua da Fábrica do Óleo, Marinhais.

Município de Coruche

− Submersão Estrada de Meias, Amieira e Rebolo

− EN114-3 / EN 119 – Estrada da Amieira

− Passagem do Entre – Águas

− Rua do Paul- Foros do Paul

− Submersão do desvio à ponte da Escusa – (Couço-Coruche)

Município de Golegã

− CM1 – Golegã - Quinta da Broa

− CM 30 Golegã – Azinhaga

− EN 365 Pombalinho – Vale Figueira

Município do Cartaxo

− Túnel do Setil – Setil >Ponte do Reguengo

− Escala Rio Tejo – de Porto de Muge

Município de Santarém

− Ribeira de Santarém – praia submersa, cerca de 70cm para chegar à estrada junto à Fonte de Palhais.

− Submersão estrada de Almajões, Ponte dos Alcaides.

− Ponte do Celeiro

− Ponte d’ Asseca: acesso à Quinta da Califórnia submersa.

− CM 1348 Ribeira de Santarém/Vale de Figueira estrada submersa.

− EM 587 Santarém/Ómnias com lençóis de água nos dois sentidos junto ao Aeródromo Municipal de Santarém - Cosme Pedrogão.

− Submersão da EN 365 Ponte do Alviela

− Submersão Pombalinho – Vale Figueira

− Quinta da Califórnia – Caminhos de Fátima

− EM Ribeira de Santarém – Vale Figueira

Município do Almeirim

− Estrada Rural A2 entre a EN 114 e Benfica do Ribatejo com lençol de Água extenso por falta de Drenagem de águas Pluviais

− Vala de Alpiarça no limite da capacidade, a poucos centímetros de transbordar para os campos agrícolas;

− Rio Tejo a 1,5/2m do descarregador da Courela (tendência de subida verificada pelas 07h30).

Município do Abrantes

− Zona ribeirinha de Alvega – (Área verde envolvente ao edifício da Estação de Canoagem);

− Rua de São Jerónimo (estrada de terra que liga o Parque Urbano de S. Lourenço à localidade de Abrançalha de Baixo. Aumento de caudal da ribeira.)

Município do Constância

− Submersão da Estrada de Campo Tramagal – St.ª Margarida

− 100% Parque Ribeirinho Município de Vila Nova da Barquinha

− Submersão do cais do castelo de Almourol.

Município de Torres Novas

− Submersão da Estrada Municipal N.º 570 – Riachos.