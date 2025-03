Carris Metropolitana reforça transportes durante a madrugada

A Carris Metropolitana anunciou, esta segunda-feira, o lançamento da sua nova Rede Noturna, uma aposta no reforço da mobilidade durante a madrugada em toda a Área Metropolitana de Lisboa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



A medida entra em vigor a 1 de abril e prevê mais de 70 horários noturnos, com ligações otimizadas, diretas e abrangentes entre zonas estratégicas da região.

Segundo a transportadora, o objetivo é dar resposta ao aumento da procura por soluções de mobilidade fora do horário diurno, garantindo deslocações mais fáceis, rápidas e confortáveis entre as 21h e as 6h.

O reforço será distribuído por todas as quatro áreas operacionais da Carris Metropolitana.

Entre as principais ligações noturnas destacam-se percursos como: