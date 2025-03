Casos de tuberculose aumentam. Portugal afasta-se da meta da OMS

Apesar da taxa de incidência em crianças ter diminuído, em comparação com o ano anterior, em 2023 foram notificados 27 casos de tuberculose em crianças com idade igual ou inferior a 5 anos, a maioria nos distritos de Lisboa e Braga e maioritariamente em crianças naturais de Angola, Guiné-Bissau, Brasil, Paquistão, Nepal e Serra Leoa.

De acordo com o relatório divulgado esta segunda-feira pela DGS, 76 pessoas morreram de tuberculose em 2023, o que corresponde a uma letalidade de 4,8%, cerca de metade (48,7%) no grupo etário acima dos 75 anos.

As regiões de Lisboa e Vale do Tejo e a região Norte continuam a ser as zonas com maior incidência da doença, que afeta mais homens do que mulheres.

Em paralelo, aumentaram os casos de tuberculose multirresistente. Em 2023 foram identificados 22, sobretudo, na região de Lisboa e Vale do Tejo e predomínio de casos em migrantes.

A população migrante continua, de resto, a representar a maior proporção de casos, com um aumento constante nos últimos anos, e uma taxa de notificação quase quatro vezes superior à média nacional.

Portugal continua, assim, a ser um dos países europeus com maior taxa de incidência, o que nos coloca longe dos objetivos da OMS de reduzir 95% as mortes por tuberculose e 90% a taxa de incidência até 2035.

“O grande desafio é colocarmos o foco nos mais vulneráveis"



Em declarações à Renascença, a diretora do Programa Nacional para a Tuberculose da DGS, Isabel Carvalho, acredita que ainda vamos a tempo de alcançar a meta “se formos muito mais interventivos no diagnóstico de infeção e no tratamento preventivo, é possível”.

“O grande desafio", sublinha, "é colocarmos o foco nos mais vulneráveis, que serão também aqueles que têm mais dificuldade, ou mesmo vontade, de cuidarem de si, se não forem ajudados”.

Em Portugal, o tempo até ao diagnóstico continua a ser muito elevado. Em 2023 foi de 81 dias, sendo que os grupos em situação de vulnerabilidade e em maior risco de tuberculose apresentam uma demora superior à mediana nacional. E a culpa é, em muitos casos, atribuída ao próprio doente, segundo Isabel Carvalho “porque não valoriza os sintomas, ou porque não sabe como aceder aos cuidados de saúde, seja porque não tem médico de família atribuído ou porque não tem como aceder”.