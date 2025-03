Concurso de professores com 11 mil vagas arranca esta segunda-feira

Arranca esta segunda-feira o concurso de professores que conta com 11 mil vagas este ano.

O concurso interno destina-se aos docentes de carreira vinculados, bem como aos que pertencem a um Quadro de Zona Pedagógica, e queiram mudar para outra escola ou outra zona.

Já o concurso externo dirige-se, genericamente, aos professores contratados que queiram entrar nos quadros.

A candidatura começa esta segunda-feira e pode ser feita através da plataforma eletrónica da Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), até às 18h00 de 2 de abril.



À Renascença, o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas diz esperar que os professores sejam colocados "o mais rápido possível".

Filinto Lima refere que se os docentes fossem informados das colocações durante o mês de junho seria "o ideal".

"Não é admissível que um professor saiba que escola vai lecionar só em meados de agosto, por exemplo", explica.

Do total 11.056 vagas, 4.305 (39%) correspondem a zonas da Grande Lisboa, Península de Setúbal, Alentejo e Algarve, onde existe maior falta de professores.

As necessidades foram identificadas pelas escolas em articulação com a Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE), tendo em conta critérios como o atual corpo docente nas diferentes disciplinas, a previsão do número total de alunos e as horas letivas necessárias para o próximo ano letivo.

O apuramento considerou também o número de docentes que não podem dar aulas, a escassez de professores e o histórico de dificuldades de recrutamento, com base nas vagas que não foram ocupadas nas necessidades temporárias até à segunda reserva de recrutamento.