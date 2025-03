Distrito de Santarém. 38 vias afetadas pelas chuvas

Trinta e oito estradas do distrito de Santarém estão parcial ou totalmente obstruídas devido à chuva, informou esta segunda-feira a Comissão Distrital de Proteção Civil, que tem ativo o Plano Especial de Emergência para Cheias na Bacia do Tejo.

Entre as vias afetadas estão a Estrada do Campo de Alqueidão, em Azambuja, e a Estrada do Campo, em Benavente, segundo a lista da Proteção Civil consultada pela Lusa.

Em Salvaterra de Magos, há obstruções na Rua Pinhal da Casa, na Rua dos Veríssimos, na Rua da Felgueira, na Estrada do Paul Marinhais, na Rua da Fábrica do Óleo e no cruzamento da Estrada Municipal (EM) 581.

Em Coruche, continuam submersas as seguintes vias: desvio junto à Ponte da Escusa, Estrada de Meias, Amieira e Rebolo, Estrada Nacional (EN) 119 (próxima da Estrada da Amieira), Rua do Paul e Passagem Entre-Águas.

Também permanecem obstruídos o Caminho Municipal Quinta da Broa -- Golegã, o trajeto Golegã -- Azinhaga e a EN365, entre Pombalinho e Vale Figueira, no concelho da Golegã.

No Cartaxo, as intervenções estão concentradas no Túnel do Setil e no Porto de Muge, ao passo que Santarém, um dos municípios mais afetados pelas chuvas, enfrenta problemas na ribeira, junto à Fonte de Palhais, na Estrada de Almajões, na Ponte do Celeiro (onde a água atinge cinco centímetros de altura sobre a via), na Ponte d" Asseca e no Caminho Municipal Ribeira de Santarém - Vale de Figueira.

Há também lençóis de água nos dois sentidos da EM Santarém - Ómnias, junto ao Aeródromo Municipal de Santarém, além de alagamentos na EN365 em Ponte do Alviela, entre Pombalinho e Vale Figueira.

No município de Almeirim, está obstruída a Estrada Rural A2, entre a EN114 e Benfica do Ribatejo, devido a um extenso lençol de água causado pela falta de drenagem das chuvas.

Também estão afetados a Estrada Rural A5, entre a EN368 e o Porto da Courela, além do tamponamento das Portas de Água na localidade de Tapada.

Regista-se ainda um transbordo ligeiro do Tejo na Estrada Rural A5, com cerca de 10 centímetros de água, e o rio encontra-se a um metro do descarregador da Courela.

Em Abrantes, continuam submersas a zona ribeirinha de Alvega e a Rua de São Jerónimo, assim como a Estrada de Campo Tramagal -- Santa Margarida e o Parque Ribeirinho, em Constância.

Em Vila Nova da Barquinha, o cais do Castelo de Almourol está submerso e, em Torres Novas, a EM570, em Riachos, também foi afetada pelas inundações.

Segundo a Proteção Civil, "a precipitação que se tem sentido em Portugal e as descargas das barragens espanholas gerou um aumento considerável dos níveis hidrométricos e caudais do rio Tejo e seus afluentes", sendo expectável a manutenção dos caudais "com valores acima dos 2.500 metros cúbicos/segundo, o que constitui um fator de risco significativo no galgamento das margens do rio Tejo".

A nota divulgada refere ainda que se prevê o aumento das afluências de Espanha, o que "potencialmente contribuirá para um aumento dos níveis hidrométricos do rio Tejo".

A Proteção Civil apelou à população para retirar equipamentos agrícolas, industriais e viaturas nas zonas inundáveis, salvaguardar os animais em locais seguros, retirando os rebanhos que se encontram nas zonas inundáveis, e não atravessar com viaturas ou a pé estradas ou zonas alagadas.

O Plano Especial de Emergência ativado no dia 10 de março na sequência do mau tempo registado em Portugal continental prevê um conjunto de ações de modo a auxiliar as populações em caso de ocorrência de cheias no leito do rio Tejo e a publicação de comunicados sobre a evolução da situação.