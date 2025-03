Espancam jovem por causa de "storie" e acabam detidos

Quatro jovens foram detidos em Cascais por terem agredido violentamente um adolescente por causa da música de uma "storie" publicada por este no seu perfil numa rede social, anunciou esta segunda-feira a PSP.

Os crimes, que segundo a PSP "revelaram especial censurabilidade e perversidade", ocorreram em 20 de dezembro, junto a uma escola do concelho de Cascais, no distrito de Lisboa, quando quatro jovens, com idades entre os 17 e os 19 anos, agrediram um adolescente com 14 anos "por este ter partilhado uma "storie" no seu perfil de uma rede social, que era acompanhada com uma música com letra de teor negativo entre residentes de bairros do concelho".

"A vítima foi agredida com socos na face, pontapés na barriga e vários pontapés por todo o corpo, atingindo-o principalmente na cabeça, face e tronco, fazendo com que o mesmo perdesse a consciência", afirmou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (COMETLIS).

A polícia acrescentou que a vítima sofreu "com vários hematomas e equimoses, especialmente na face, teve uma fratura dos ossos do nariz e da apófise frontal esquerda, várias fraturas no maxilar esquerdo e fratura dos dois dentes frontais".

Um dos suspeitos gravou, com o seu telemóvel, um vídeo de todas as agressões provocadas à vítima.

Na sequência das agressões, o rapaz foi transportado de urgência para o Hospital de Cascais, onde ficou internado, sendo depois transferido para o Hospital São Francisco Xavier, onde foi operado ao nariz.

A investigação deste crime de ofensas à integridade física qualificada, realizada pela PSP, abrangeu um inquérito dirigido pelo Ministério Público de Cascais, da Comarca de Lisboa Oeste.

As detenções foram realizadas na passada quarta-feira no âmbito do cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão domiciliária pela PSP, que deteve os quatro jovens com mandados de detenção fora de flagrante delito.

Durante as buscas domiciliárias realizadas foram apreendidos seis telemóveis e uma catana de grandes dimensões, com 46 cm de lâmina.

No exame pericial aos telemóveis apreendidos foi encontrado o vídeo de todas as agressões provocadas à vítima.

Segundo a PSP, no decurso das buscas foram ainda detidos dois homens, com 29 e 49 anos, por serem suspeitos de tráfico de droga.

Estes detidos tinham na sua posse 358,34 doses individuais de haxixe e 149,20 doses individuais de cocaína.

Os detidos foram apresentados a um primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal de Cascais, sendo aplicada, no caso das agressões, a medida de coação de prisão preventiva a dois dos detidos, enquanto outros dois ficaram sujeitos a proibições e imposições.

Os dois suspeitos de tráfico de droga ficaram sujeitos a apresentações periódicas às autoridades.