Estudantes universitários protestam em Lisboa por mais verbas para o ensino superior

Cerca de um milhar de estudantes estão esta segunda-feira concentrados na Praça do Rossio, em Lisboa, onde continuam a chegar jovens de todo o país para participar numa manifestação nacional que pede mais verbas para o ensino superior.

A manifestação nacional junta estudantes de instituições de ensino superior de várias zonas do país e vai percorrer várias ruas da capital, entre o Rossio e a Assembleia a República, num protesto que une os estudantes que lutam por uma causa comum: a necessidade de reforçar as verbas para o ensino superior para que não sejam obrigados a abandonar os estudos por questões financeiras ou de saúde.

"Nem congelada nem derretida, queremos o fim da propina!" é uma das mensagens dos estudantes de artes das Caldas da Rainha, que gritam palavras de ordem e empunham cravos vermelhos.

O fim das propinas, à semelhança do que acontece no ensino básico e secundário, mais e melhores residências públicas, assim como mais bolsas de estudo são algumas das reivindicações dos que se juntam em Lisboa no Dia Nacional do Estudante.

O protesto é organizado por várias associações de estudantes de artes das Caldas da Rainha, Porto e Lisboa, assim como associações de estudantes de outras áreas de estudo.