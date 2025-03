Primeiro-ministro diz que "é tempo de esperança" e de "não baixar os braços"

"Não é tempo de baixar os braços, é tempo de olhar para o futuro com esperança", sublinhou o primeiro-ministro, esta segunda-feira, em Vila do Conde, na inauguração da sede do centro Biopolis, liderado pela Universidade do Porto.

Em tom de pré-campanha, num discurso perante uma plateia de centenas de alunos e investigadores, sem nunca mencionar a atual crise política, Luís Montenegro fez questão de afirmar vezes seguidas que "é tempo de esperança".

Montenegro assegura que o Governo está focado "em realizar muito mais do que em fazer grandes números de, enfim, folclore político".



O líder do executivo defende que "apostar na educação e na inovação é criar riqueza e desenvolvimento", e por isso considera que "estamos a viver um tempo de esperança, em que, felizmente, estamos num bom contexto económico interno".

"Portugal é hoje um dos países com a melhor situação económica na Europa, estamos a viver um contexto financeiro muitíssimo bom", adverte.

No entender de Luís Montenegro, em vez de "endeusar os debates", é preciso falar sobre "os relatórios de execução dos orçamentos do Estado".



Numa visão positiva da situação atual do país, em modo de conclusão, o primeiro-ministro realçou que o Portugal "está muitíssimo bem, mas não é para contemplar, é para preservar e desenvolver".