Tempo. Depois das tempestades, sol regressa durante a semana

O sol vai regressar em todo o Portugal continental a partir de terça-feira e manter-se ao longo da semana, depois de várias semanas de chuva e vento.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as temperaturas também vão aumentar.

Em média, as temperaturas máximas devem rondar os 19 graus e 20 graus. Já as mínimas devem andar à volta dos 10 graus e 11 graus. O mesmo se verifica no arquipélago da Madeira.

No entanto, o arquipélago dos Açores deverá ser a única exceção à regra. Várias ilhas açorianas deverão continuar a ter precipitação.

Todo o país deixará de estar sob aviso amarelo ou laranja, depois de vários dias de grande intensidade de chuva e vento devido à tempestade Martinho.

Entre quarta-feira e quinta-feira, os dois dias mais intensos da passagem da depressão Martinho, a ANEPC contabilizou um total de 8.600 ocorrências em Portugal continental.

A passagem da depressão Martinho, com chuva, vento e agitação marítima fortes, provocou milhares de ocorrências no continente português, na maioria quedas de árvores e estruturas, sobretudo na madrugada de quinta-feira, quando vigoraram avisos meteorológicos laranja, o segundo nível mais grave.

Estradas, portos, linhas ferroviárias, espaços públicos, habitações, equipamentos desportivos, viaturas e serviços de energia e água foram afetados, em especial nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Sul, registando-se um ferido grave e perto de uma dezena de feridos ligeiros.

Na noite de quarta para quinta-feira, os ventos fortes ajudaram a propagar cerca de meia centena de incêndios rurais no Minho, sem registo de vítimas ou danos em habitações, numa época pouco propícia a fogos.