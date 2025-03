ASPP recua nas concentrações previstas para Lisboa e Porto

É um acordo com a Direção Nacional (DN) da PSP que põe fim às concentrações anunciadas pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) para hoje em frente aos comandos metropolitanos de Lisboa e Porto.

Em comunicado o maior sindicato da PSP adianta que “após cerca de duas horas e meia de reunião (com a Direção nacional da PSP), mais alguns contatos hoje de manhã e tendo em conta a informação obtida, de que no mês de abril não existirá suspensão do suplemento”.

Na origem do diferendo estava a falta de pagamento por parte Direção Nacional, em março, do suplemento especial dos polícias da investigação criminal, de 150 euros mensais, alegando que o pagamento iria ser feito, tal como noutros subsídios, dois meses após a prestação do serviço.

A ASPP diz ter recebido a garantia de que não só os policias vão receber o subsídio como haverá uma “posterior harmonização em todo o dispositivo”. Decidiu, por isso, suspender as concentrações que estavam marcadas para esta terça feira às cinco da tarde em frente aos comandos de Lisboa e Porto.