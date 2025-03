Câmara de Lisboa rejeita parar abate de jacarandás, projeto autorizado ainda por Medina

Joana Almeida, vereadora com o pelouro do Urbanismo em Lisboa, rejeitou, esta terça-feira, em conferência de imprensa, bloquear o abate de 25 jacarandás na Avenida 5 de Outubro, em Entrecampos. E frisou que o projeto em causa foi aprovado ainda durante o mandato do anterior presidente da autarquia, Fernando Medina.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Não podia, não podia. Sob pena de termos aqui a cidade parada por mais uns bons anos. E aquilo que nós fizemos foi com base nas decisões anteriores. Mudámos no sentido de salvar o máximo de jacarandás possível”, afirmou a vereadora.

A obra é da responsabilidade da empresa Fidelidade, que se comprometeu a plantar 39 novos jacarandás, já adquiridos e atualmente em viveiro.

Segundo Joana Almeida, estas árvores terão um porte mais desenvolvido quando forem plantadas, em 2027, mantendo-se assim a imagem característica daquela zona da cidade.