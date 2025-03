Famílias de Paredes mudam-se para casas novas após 30 anos em barracas

Duas dezenas de famílias de uma comunidade de Paredes que vivem em barracas, às portas da cidade, estão a transferir os bens para casas novas que habitarão, em breve, resolvendo um problema de mais de três décadas.

Por estes dias, enquanto se aguarda a ligação do gás e da eletricidade aos novos apartamentos construídos pela câmara num terreno contíguo ao acampamento, num investimento de quatro milhões de euros, a azáfama é grande com o processo de mudanças para as casas novas.

Junto ao prédio, ainda com cheiro a novo, situado junto à variante, já se veem as carrinhas velhas usadas pelos membros da comunidade para transportar os produtos que vendem nas feiras. Agora, a tarefa de todos é mudar os seus parcos haveres para as casas novas.

Não faltam sorrisos entre todos e até as crianças mais novas, nos colos dos pais, percebem que algo de bom está para acontecer.

Dentro de duas semanas, segundo a autarquia local, já deverão estar todos alojados.

"Era uma coisa que estávamos à espera há muito", contou Alice Santos, de 37 anos, enquanto dizia gostar de tudo na casa nova, um apartamento T3 para alojar um casal e seis filhos.

"Isto tem outras condições. Não tem nada a ver", contou à Lusa, comparando com as barracas onde cresceu, desde criança.