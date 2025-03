Há mais um detido no caso de jovem agredido por causa de "story"

O Ministério Público (MP) revelou nesta terça-feira que há mais um detido no caso dos jovens que agrediram um adolescente por causa da música de uma "story" que publicou numa rede social, que ficou em prisão preventiva.

"Na sequência de detenção fora de flagrante delito, o Ministério Público apresentou a primeiro interrogatório judicial cinco arguidos (quatro arguidos no dia 20 de março e um arguido no dia 22 março) com idades entre os 17 anos e os 18 anos, fortemente indiciados pela prática, em coautoria material e na forma consumada, de um crime de ofensa à integridade física qualificada", lê-se num comunicado divulgado nesta terça-feira.

De acordo com o MP, três arguidos ficaram sujeitos a prisão preventiva e a proibição de contacto com os outros arguidos e vítima, "mesmo em estado de reclusão".

Os outros dois ficaram proibidos de contactar com a vítima e com os restantes arguidos, proibidos de frequentar as imediações da escola onde o adolescente estuda e obrigados a apresentarem-se todas as semanas no posto policial da sua área de residência.

Segundo o MP, no dia 19 de dezembro, a vítima partilhou uma "story" no seu perfil da rede social de Instagram, "que era acompanhada com uma música com letra de teor negativo relativamente aos habitantes de um bairro de Cascais".

No dia seguinte, quando saiu da escola em Cascais, no distrito de Lisboa, o adolescente "foi abordado pelos arguidos e violentamente agredido na face e no corpo, com socos e pontapés, por vários elementos do grupo".

"Enquanto decorriam as agressões, um dos arguidos gravou um vídeo com um telemóvel", indicou o MP.

A vítima sofreu diversas lesões, incluindo fraturas no maxilar e no nariz, e teve de ser transportada de urgência para o hospital, onde foi submetida a uma cirurgia.

Segundo o MP, os arguidos atuaram "de acordo com um plano previamente delineado", em "conjugação de esforços e intenções, com o propósito de molestar corporalmente a vítima", sabendo que estavam em superioridade numérica e que o adolescente tinha menor capacidade de defesa.

Num comunicado divulgado na segunda-feira, a dar conta das detenções, a PSP afirmou que os crimes "revelaram especial censurabilidade e perversidade".

"A vítima foi agredida com socos na face, pontapés na barriga e vários pontapés por todo o corpo, atingindo-a principalmente na cabeça, face e tronco, fazendo com que o mesmo perdesse a consciência", afirmou o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP.

No exame pericial a telemóveis apreendidos aos arguidos foi encontrado o vídeo de as agressões ao adolescente.