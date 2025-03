Um homem, de 86 anos, morreu nesta terça-feira na sequência de um acidente com um trator agrícola em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro, informou fonte dos Bombeiros.

Segundo a mesma fonte, o acidente com o trator agrícola ocorreu no lugar da Pena, em Sever do Vouga, tendo o alerta sido dado cerca das 15h15.

Para o local foram mobilizados menos dos bombeiros de Sever do Vouga, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Aveiro e a GNR.