Menos acidentes e menos vítimas mortais nas estradas portuguesas

As autoridades registaram na última semana “2.518 acidentes”, menos 26 do que em 2024, no âmbito de mais uma edição da campanha “Viajar sem pressa”.

Durante a campanha, morreram três pessoas, menos seis do que há um ano, e quase 650 ficaram feridas, 30 com gravidade, menos 135 do que no período homólogo.

As vítimas mortais são dois homens e uma mulher, com idades entre 23 e os 60 anos.

Os três acidentes com vítimas mortais ocorreram nos distritos de Braga, Porto e Santarém e consistiram em três despistes, que envolveram três veículos ligeiros.

Em termos de fiscalização presencial, as Forças de Segurança procederam à fiscalização de 57,0 mil veículos.

Do total de 5,6 milhões de veículos fiscalizados durante a campanha, 4,9 milhões pelo SINCRO – Sistema Nacional de Controlo de Velocidade, da responsabilidade da ANSR, registaram-se 23,4 mil infrações.

Das 12,7 mil infrações relativas ao excesso de velocidade, 12,6 mil registaram-se no Continente e 117 nas Regiões Autónomas, tendo sido 3,2 mil detetadas pela GNR e 1,3 pela PSP.

A Campanha de Segurança Rodoviária “Viajar sem pressa”, promovida conjuntamente pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), decorreu entre os dias 18 e 24 de março e teve como objetivo “alertar os condutores para os riscos da condução em excesso de velocidade, por ser uma das principais causas dos acidentes nas estradas”.

Esta foi a terceira das 11 campanhas planeadas no âmbito do PNF de 2025. Até ao final do ano, serão realizadas mais oito campanhas, uma por mês, com ações de sensibilização e de fiscalização.

As campanhas inseridas nos planos nacionais de fiscalização são realizadas anualmente pela ANSR, a GNR e a PSP, desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias estabelecidas para cada um dos anos. O PNF de 2024 consagrou como prioritários os temas Velocidade, Álcool, Acessórios de segurança, Telemóvel e veículos de duas rodas a motor.

À semelhança de 2024, durante este ano serão realizadas campanhas de sensibilização e de fiscalização com as mesmas temáticas.

Das três campanhas que decorreram em 2025, foram realizadas 14 ações, durante as quais mais de 1.100 pessoas foram sensibilizadas presencialmente. Quanto a ações de fiscalização, o número de condutores fiscalizados presencialmente foi de 203,3 mil. Por radar, foram controlados cerca de 14,5 milhões de veículos.