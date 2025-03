Miguel Albuquerque garante que vai chegar a acordo com o CDS na Madeira

Miguel Albuquerque garantiu, em entrevista à SIC Notícias, que um acordo com o CDS-PP está para breve.

O PSD venceu as eleições regionais na Madeira e ficou a um deputado da maioria absoluta. Em reação aos resultados, o líder regional assumiu que o CDS é o "parceiro preferencial" e que os dois partidos vão chegar a um entendimento.

Miguel Albuquerque destacou o bom resultado conseguido nas eleições antecipadas, sublinhando que o povo da Madeira quis que o governo "fosse liderado pelo PSD e que esse governo fosse estável".

O presidente do PSD/Madeira não adiantou, no entanto, se prefere uma coligação de governo ou um acordo de incidência parlamentar. Apenas referiu que está a trabalhar no sentido de chegar a um entendimento "o mais rapidamente possível".