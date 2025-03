​Nove sismos no espaço de uma hora entre a Terceira e São Miguel

Nove sismos foram registados esta terça-feira, no espaço de uma hora, entre as ilhas Terceira e São Miguel, nos Açores.



O epicentro foi localizado no banco D. João de Castro, um monte vulcânico submarino.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Entre as 17h06 e as 18h06 desta terça-feira, foram registados nove sismos, indica o site do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os dois primeiros foram de 3.5 na escala de Richter e seguiram-se mais dois de magnitude 3.3.

Os sismógrafos registaram mais cinco abalos na região: de

2.0, 3.2, 3.1, 2.2 e 2.5 na escala de Richter.

O último e décimo sismo aconteceu pelas 18h54 e chegou aos 2.5 na escala de Richter.